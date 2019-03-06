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Культура

Персональная выставка мастера Надежды Макухи «Вышитые истории» открылась в администрации Псковской области

В преддверии весеннего женского праздника центр народного творчества представил часть экспозиции мастера современного декоративно-прикладного искусства Надежды Макухи в администрации Псковской области (улица Некрасова, 23). Как сообщили Псковскому агентству информации в областном центре народного творчества, на выставке «Вышитые истории» представлены 23 работы мастера. Среди них иконы, панно, пейзажи, сюжетные картины, цветы, птицы, животные.

Надежда Макуха – обладатель почетного звания «Душа земли псковской», удостоена звания «Мастер современного декоративно-прикладного искусства Псковской области», участник всероссийских выставок-конкурсов «Вышитая картина» и всероссийских экспозиций декоративно-прикладного искусства.

«С детства мастерица любила рисовать, вязать, вышивать крестом и гладью. В 1985 году она окончила курсы по вышивке гладью на швейной машинке. Начинала вышивать с простейших узоров на кофточках, шарфах и других вещах. Более 30 лет Надежда Макуха творит свои живописные полотна на обыкновенной швейной машине «Чайка-7», виртуозно владея искусством художественной вышивки», - отметили в центре народного творчества.

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