Юридическая клиника начала работу в псковском отделении Ассоциации юристов

14:17, 07 марта 2019, ПАИ

Юридическая клиника псковского филиала Академии ФСИН России начала свою работу по оказанию правовой помощи населению в региональном отделении Ассоциации юристов России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Курсанты и студенты образовательной организации с 6 марта оказывают юридическую помощь малоимущим гражданам на безвозмездной основе.

Напомним, что 18 февраля 2019 года начальник псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин и председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Валентина Николаева подписали соглашение о сотрудничестве, рассчитанное на пять лет, которое включает в себя оказание юридической клиникой псковского филиала академии правовой помощи малоимущим гражданам на безвозмездной основе на территории регионального отделения Ассоциации юристов России.

Отметим, что юридические консультации малоимущим гражданам оказываются по адресу: город Псков, улица Ленина, 7 Время приема граждан юридической клиникой псковского филиала Академии ФСИН России – каждую среду с 16:00 до 18.00. Предварительная запись по телефонам 29-10-95, 8 953 235 67 67.