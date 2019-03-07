Кинолог со спаниелем Джессии проверили на наличие наркотиков Псковский филиал Академии ФСИН России

11:16, 07 марта 2019, ПАИ

Начальник кинологического отделения отдела охраны СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Ольга Гребешкова и ее собака Джесси провели рейд по предупреждению распространения наркотиков и обнаружению взрывчатых устройств и веществ в Псковском филиале Академии ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«У собаки большой опыт работы по выявлению наркотических, психотропных и взрывчатых веществ, поэтому в силовых ведомствах она пользуется доверием и является частым гостем в Псковском филиале Академии», - отметили в пресс-службе. В результате проведенного рейда на территории образовательной организации наркотиков, психотропных и взрывчатых веществ не обнаружено.

Кроме профилактической составляющей нахождение кинологов разных силовых ведомств на территории образовательной организации позволяет курсантам вуза познакомиться с практической деятельностью служб, что имеет большую значимость в освоении профессии.