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Общество

В конкурсе «Краса Росгвардии» участвуют псковские девушки в погонах

Представительницы управления Росгвардии по Псковской области принимают участие во всероссийском ведомственном конкурсе «Краса Росгвардии», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

В управлении Росгвардии по Псковской области женщины служат в спецназе, подразделениях лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны.

  • «Краса Росгвардии»
    Фото: Управление Росгвардии по Псковской области
  • «Краса Росгвардии»
    Фото: Управление Росгвардии по Псковской области
  • «Краса Росгвардии»
    Фото: Управление Росгвардии по Псковской области
  • «Краса Росгвардии»
    Фото: Управление Росгвардии по Псковской области
  • «Краса Росгвардии»
    Фото: Управление Росгвардии по Псковской области

«Большинство из них с юных лет мечтали о службе и, выбрав Росгвардию, не хотят для себя иной судьбы. Ежедневно они доказывают, что времена, когда профессия защитника Отечества была сугубо мужским делом, давно прошли», – рассказали в ведомстве.

Финалистки конкурса будут определены накануне Дня Росгвардии. Творческие работы победительниц фотоконкурса украсят календарь Росгвардии на 2020 год.

Региональное управление Росгвардии в фотоконкурсе представляют: майор Екатерина Иванова, младший лейтенант полиции Ольга Трофимова, сержант полиции Дарья Рыбакова, сержант Кристина Дряева, сержант полиции Ирина Соболева.

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