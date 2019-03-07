В конкурсе «Краса Росгвардии» участвуют псковские девушки в погонах
Представительницы управления Росгвардии по Псковской области принимают участие во всероссийском ведомственном конкурсе «Краса Росгвардии», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.
В управлении Росгвардии по Псковской области женщины служат в спецназе, подразделениях лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны.
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Фото: Управление Росгвардии по Псковской области
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Фото: Управление Росгвардии по Псковской области
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Фото: Управление Росгвардии по Псковской области
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Фото: Управление Росгвардии по Псковской области
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Фото: Управление Росгвардии по Псковской области
«Большинство из них с юных лет мечтали о службе и, выбрав Росгвардию, не хотят для себя иной судьбы. Ежедневно они доказывают, что времена, когда профессия защитника Отечества была сугубо мужским делом, давно прошли», – рассказали в ведомстве.
Финалистки конкурса будут определены накануне Дня Росгвардии. Творческие работы победительниц фотоконкурса украсят календарь Росгвардии на 2020 год.
Региональное управление Росгвардии в фотоконкурсе представляют: майор Екатерина Иванова, младший лейтенант полиции Ольга Трофимова, сержант полиции Дарья Рыбакова, сержант Кристина Дряева, сержант полиции Ирина Соболева.