Псковская профсоюзная организация работников образования и профильный комитет договорились о продолжении сотрудничества

11:08, 07 марта 2019, ПАИ

Региональное отраслевое соглашение заключено между Комитетом по образованию Псковской области и региональной организацией профсоюзов работников народного образования и науки Российской Федерации на 2019–2021 годы. Подписи под документом поставили председатель комитета Александр Седунов и председатель профсоюзной организации Наталья Горбачева, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В церемонии в режиме видеоконференцсвязи также приняли участие представители всех муниципальных образований: руководители органов власти района, специалисты местных профорганизаций.

«Соглашение в очередной раз подчеркивает и подтверждает конструктивные взаимоотношения, которые складываются между комитетом и профсоюзной организацией уже на протяжении долгих лет», — отметил председатель комитета Александр Седунов.

Соглашение регулирует различные аспекты социально-трудовых отношений в сфере образования. Так, например, документ закрепляет действия сторон по вопросам развития сферы образования, регулирования системы оплаты и нормирования труда, соблюдения трудового законодательства, предоставления социальных гарантий, льгот и компенсаций педагогическим работникам. Кроме того, соглашение направлено на содействие повышению квалификации, созданию условий для привлечения молодых педагогов, закреплению педагогических кадров в образовательных организациях.

Данное соглашение, заметил Александр Седунов, можно рассматривать как основу для заключения и работы по существующим коллективным договорам между коллективом и администрацией конкретного образовательного учреждения.