Псковские депутаты выступили в поддержку изменения порядка индексации пенсий с соответствии с предложениями президента РФ

11:29, 07 марта 2019, ПАИ

В ходе 30-й внеочередной сессии Псковского областного Собрания, сегодня, 7 марта, депутаты приняли постановление в поддержку проекта федерального закона № 657895-7 «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном парламенте.

Проект федерального закона меняет порядок материального обеспечения пенсионеров и устраняет «несправедливость», возникшую при индексации пенсий, на которую обратил внимание в ходе послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин.

В соответствии с предложенными изменениями индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат будет осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который ежегодно устанавливается субъектами. Таким образом, сначала пенсия будет доведена до прожиточного минимума, а уже после этого будет осуществляться индексация пенсии и ежемесячных денежных выплат. Нормативный акт определяет постоянно действующий порядок материального обеспечения пенсионеров. Выплаты за первые месяцы текущего года при этом будут пересчитаны.

Председатель регионального парламента Александр Котов, предваряя голосование, обратил внимание, что законопроект предусматривает меры социальной поддержки для граждан, у которых самая маленькая пенсия – ниже прожиточного минимума. «Когда было принято решение об индексации пенсии, эта категория пострадала – вся сумма индексации ушла на то, чтобы довести пенсию до уровня прожиточного минимума, - обратил внимание Александр Котов. – После принятия предлагаемого федерального закона, пенсионеры получат реальную прибавку к пенсии – в том объёме, который был обещан, когда проводилась реформа».

Председатель Комитета по социальной защите Армен Мнацаканян сообщил депутатам, что изменения в федеральный закон коснутся 23 тысяч 161 жителя области, по предварительным подсчётам на реализацию закона регион получит из федерального бюджета около 300 млн рублей. «Это большой плюс для этой категории и большая подмога. Подчёркиваю, что это полномочия федерального бюджета. Мы рады, что наши пенсионеры почувствуют индексацию», - отметил Армен Мнацаканян.

Добавим, в Псковской области величина прожиточного минимума пенсионера на 2019 год установлена в размере 8806 рублей региональным законом от 07.11.2018 № 1886-ОЗ. Расчёт произведён исходя из фактически сложившихся значений за три квартала 2018 года.

Вопрос был предварительно рассмотрен на заседании комитета по труду и социальной политике и получил одобрение. На сессии депутаты единогласно поддержали проект постановления в поддержку федеральной инициативы.

Напомним, обращаясь к Федеральному Собранию, Владимир Путин обратил внимание на несправедливую ситуацию, возникшую в ходе индексации пенсий в рамках пенсионной реформы. «Если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали, или снизили её. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми, - отметил президент. - Возникшую несправедливость, а это, безусловно, так и есть, надо немедленно устранить».

Законопроект разработан правительством и внесён на рассмотрение в Государственную Думу 4 марта. В связи с тем, что документом вносятся изменения в положения, относящиеся к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов, председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин обратился к руководителям региональных законодательных органов с просьбой направить отзыв на проект федерального закона.

Принятое постановление будет направлено в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Порядок согласования субъектом проектов федеральных законов по предметам совместного ведения предусмотрен Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Отзыв органов государственной власти субъекта считается положительным в случае, если законодательный (представительный) и высший исполнительный органы государственной власти субъекта Российской Федерации выскажутся за принятие данного проекта федерального закона.