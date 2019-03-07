Песочную анимацию под классическую музыку покажут маленьким псковичам 26 марта

12:11, 07 марта 2019, ПАИ

26 марта в 19.00 в рамках программы 45-го фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова состоится детский концерт «Сказки Пушкина» (0+) при участии Симфонического оркестра Псковской филармонии и мастера песочной анимации Оксаны Чунчуковой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Мы решили включить это выступление в программу, чтобы фестиваль получился разноплановым, - подчеркнула директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова. - Оказывается, родители уже давно ждали такого вечернего концерта. Это для нас новый опыт, думаю, благодаря этому концерту мы поймем, будем ли делать в перспективе такие проекты».

«Сказки Пушкина» - программа для детей и их родителей, а также для всех, кто любит сказку и сказочную музыку, непревзойденным мастером которой был Н. А. Римский-Корсаков. Яркая, красочная, изобретательная, созданная рукой настоящего композитора-сказочника, она и составит музыкальную часть программы. А герои и события сказок в технике цветного песка оживут на экране под рукой художника песочной анимации Оксаны Чунчуковой.

Художник прикладного искусства, мастер песочной анимации Оксана Чунчукова окончила Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна. В технике песочной анимации работает с 2012 года. Принимала участие в концерте в Канаде .(«Картинки с выставки» дирижер -Director of the Trois-Rivières Symphony Orchestra, Jacques Lacombe),а также в других проектах в Финляндии и Прибалтике.

Участвовала в концерте «Кармина Бурана» в КВЦ ЭКСПОФОРУМ с симфоническим оркестром Ленинградской области «Таврический». Выступала в Кремле на жеребьевке Чемпионата мира по футболу 2018. Сотрудничает с музыкальным лекторием « Пикколо» в проекте «музыка песчаных сказок» на новой сцене Мариинского театра (Мариинский-2), Концертном зале (Мариинский-3) и на Приморской сцене Мариинского театра (Владивосток).

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