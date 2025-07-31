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Очередная группа контрактников отправилась из Пскова на воинскую службу

Очередная группа контрактников из Псковской области отправилась на прохождение службы в рядах Вооружённых сил России. Заключившим контракт с Минобороны провели инструктаж и выдали сухпайки, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Скриншот видеорепортажа телеканала «Первый Псковский»

Далее мужчины отправятся в учебный центр. Там они пройдут подготовку по своей военно-учётной специальности, а позже будут направлены в подразделения.

Отметим, при заступлении на военную службу на год и более военнослужащие получают единовременную выплату в размере 800 тысяч рублей, служебное жильё или возможность быстрого приобретения квартиры за счёт Министерства обороны через накопительную ипотечную систему. Ещё одна привилегия – бюджетные места в университетах для детей. Заработная плата контрактников – от 210 тысяч рублей. И 30-дневный оплачиваемый отпуск. Также, согласно указу президента Российской Федерации, у граждан, заключающих контракт с 1 декабря 2024 года, происходит списание задолженности в размере до 10 миллионов рублей.

Псковичам, желающим поступить на службу в Вооружённые силы России на контрактной основе, необходимо обращаться по адресу Псков, улица Первомайская, дом 38 или позвонить по номеру телефона 66-73-45.

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