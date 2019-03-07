0
11:29
Псковские депутаты выступили в поддержку изменения порядка индексации пенсий с соответствии с предложениями президента РФ
11:21
Из-за дефектов покрытия на дорогах Пустошка – Себеж и Идрица – Чайки вводится ограничение движения
10:30
Юлия Рощина рассчитывает на ликбез по грантовой отчётности для псковских НКО
09:45
Встреча с представителями Федерации космонавтики России пройдёт в проектном офисе «Команды 2018» 9 марта
22:28
Услуги ЖКХ подешевеют при раздельном сборе мусора
21:38
Путин подписал закон о паллиативной помощи
20:50
В мероприятиях масленичной недели принимают участие студенты областного колледжа искусств
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников и Алексей Немов осмотрели здание будущего регионального центра спортивной гимнастики

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и депутат Госдумы РФ, олимпийский чемпион Алексей Немов сегодня, 7 марта, осмотрели здание, которое планируется переоборудовать под региональный центр спортивной гимнастики, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что проект центра предварительно согласован, и что региональные власти возьмут на себя подготовку проектно-сметной документации. Он добавил, что Минспорта РФ поможет с реализацией проекта реконструкции, но также администрация рассчитывает и на частные инвестиции. Предполагается начать ее в этом году и завершить в 2020-м.

Алексей Немов подчеркнул, что «для того чтобы дети занимались нужно создать условия». Он отметил, что теперь будет чаще приезжать в Псков, чтобы передавать свой опыт местным детям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские депутаты выступили в поддержку изменения порядка индексации пенсий с соответствии с предложениями президента РФ
07 марта 2019
Псковские депутаты выступили в поддержку изменения порядка индексации пенсий с соответствии с предложениями президента РФ
Из-за дефектов покрытия на дорогах Пустошка – Себеж и Идрица – Чайки вводится ограничение движения
07 марта 2019
Из-за дефектов покрытия на дорогах Пустошка – Себеж и Идрица – Чайки вводится ограничение движения
Юлия Рощина рассчитывает на ликбез по грантовой отчётности для псковских НКО
07 марта 2019
Юлия Рощина рассчитывает на ликбез по грантовой отчётности для псковских НКО
Встреча с представителями Федерации космонавтики России пройдёт в проектном офисе «Команды 2018» 9 марта
07 марта 2019
Встреча с представителями Федерации космонавтики России пройдёт в проектном офисе «Команды 2018» 9 марта
Услуги ЖКХ подешевеют при раздельном сборе мусора
06 марта 2019
Услуги ЖКХ подешевеют при раздельном сборе мусора
Путин подписал закон о паллиативной помощи
06 марта 2019
Путин подписал закон о паллиативной помощи
В мероприятиях масленичной недели принимают участие студенты областного колледжа искусств
06 марта 2019
В мероприятиях масленичной недели принимают участие студенты областного колледжа искусств
Студенты юридического факультета ПсковГУ познают профессию следователя во время учебы
06 марта 2019
Студенты юридического факультета ПсковГУ познают профессию следователя во время учебы

Идет загрузка...