Михаил Ведерников и Алексей Немов осмотрели здание будущего регионального центра спортивной гимнастики

11:49, 07 марта 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и депутат Госдумы РФ, олимпийский чемпион Алексей Немов сегодня, 7 марта, осмотрели здание, которое планируется переоборудовать под региональный центр спортивной гимнастики, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что проект центра предварительно согласован, и что региональные власти возьмут на себя подготовку проектно-сметной документации. Он добавил, что Минспорта РФ поможет с реализацией проекта реконструкции, но также администрация рассчитывает и на частные инвестиции. Предполагается начать ее в этом году и завершить в 2020-м.

Алексей Немов подчеркнул, что «для того чтобы дети занимались нужно создать условия». Он отметил, что теперь будет чаще приезжать в Псков, чтобы передавать свой опыт местным детям.