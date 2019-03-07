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Общество

Объявлен аукцион на продолжение реконструкции и переоснащение Псковской областной библиотеки

Объявлен электронный аукцион на определение подрядчика по выполнению работ по реконструкции и техническому переоснащению Псковской областной универсальной научной библиотеки. Соответствующее извещение размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Начальная максимальная цена контракта составляет 78 млн 189 тыс рублей. Источник финансирования работ — средства федерального и областного бюджетов. Срок выполнения работ по контракту — 31 октября 2019 года в рамках основного мероприятия «Совершенствование деятельности в области профессионального искусства, народной культуры, самодеятельного творчества, международного культурного сотрудничества» подпрограммы «Культура» Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014–2020 годы».

Подача заявок открыта до 23 марта.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен выполнить строительно-монтажные работы третьего этапа реконструкции здания: построить кирпичные перегородки и пожарные лестницы на кровлю, устроить инженерные сети, смонтировать двери, выполнить чистовую отделку помещений и произвести монтаж стеллажей. Кроме того, здание библиотеки будет оборудовано лифтами, автоматической системой водяного и газового пожаротушения, вентиляции, кондиционирования и дымоудаления. Предполагается утепление и отделка фасада и цоколя. Подрядная организация также произведет пусконаладочные работы систем электроснабжения, пожарной и охранной сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения, пожаротушения, связи и другие работы.

В общей сложности на реконструкцию и техническое переоснащение Псковской областной универсальной научной библиотеки в текущем году выделено более 94 млн рублей. На оставшиеся средства будут проведены дополнительные конкурсные процедуры.

Напомним, библиотека вошла в список инфраструктурных объектов для подготовки 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года. Ожидается, что событие соберет более 600 тыс участников из 183 городов 16 европейских стран.

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