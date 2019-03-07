Объявлен аукцион на продолжение реконструкции и переоснащение Псковской областной библиотеки
Объявлен электронный аукцион на определение подрядчика по выполнению работ по реконструкции и техническому переоснащению Псковской областной универсальной научной библиотеки. Соответствующее извещение размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.
Начальная максимальная цена контракта составляет 78 млн 189 тыс рублей. Источник финансирования работ — средства федерального и областного бюджетов. Срок выполнения работ по контракту — 31 октября 2019 года в рамках основного мероприятия «Совершенствование деятельности в области профессионального искусства, народной культуры, самодеятельного творчества, международного культурного сотрудничества» подпрограммы «Культура» Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014–2020 годы».
Подача заявок открыта до 23 марта.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен выполнить
В общей сложности на реконструкцию и техническое переоснащение Псковской областной универсальной научной библиотеки в текущем году выделено более 94 млн рублей. На оставшиеся средства будут проведены дополнительные конкурсные процедуры.
Напомним, библиотека вошла в список инфраструктурных объектов для подготовки