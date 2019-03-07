Почти 2,5 тысячи жителей Псковской области приняли участие в акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»

17:38, 07 марта 2019, ПАИ

В течение двух месяцев в Псковской области проводилась акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы». В различных мероприятиях, которые проводились в 22 муниципалитетах в рамках акции (спортивных праздниках и встречах со спортсменами и тренерами, соревнованиях среди семейных команд), приняли участие около 2,5 тысячи человек. В конкурсе по созданию информационных материалов по внедрению ВФСК ГТО среди образовательных организаций и учащихся участвовали более 80 образовательных учреждений и около 3,5 тысячи школьников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Завершением акции стал спортивный праздник. Участников приветствовали председатель Комитета по спорту Псковской области Иван Штылин, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области Геннадий Барышников, уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталия Соколова, региональный посол ГТО, заслуженный мастер спорта СССР, призер Олимпийских игр по гребле Светлана Семенова.

20 семейных команд соревновались в эстафетах, а также в прыжках в длину с места и в поднимании туловища из положения лежа на спине. Гвоздем программы стала эстафета для отцов — «Папа может!» и показательные выступления учащихся отделения художественной гимнастики и спортивной аэробики детского спортивного центра «Юность». Болельщики смогли поучаствовать в спортивной викторине и посмотреть лучшие рисунки псковских школьников на тему «ГТО всей семьей» и «Папа может!».

Призерами соревнований среди семей с детьми 10 лет и младше стали: 1 место — семья Яцко, 2 место — семья Артюхович, 3 место — семья Кононовых.

Среди семей с детьми 11–14 лет: 1 место — семья Андреевых-Абдуллаевых, 2 место — семья Григорьевых, 3 место — семья Мецканюк.

В эстафете «Папа может!» победил Денис Кононов, 2 место занял Валерий Яковлев, 3 место — Алексей Артюхович.

Лучший семейный прыжок в длину с места показали: в I группе — семья Рябовых, во II группе — семья Пикалевых.

Лучший результат в поднимании туловища из положения лежа на спине за 30 секунд в I группе у семьи Яковлевых, во II группе — у семьи Мецканюк.

Команды-призеры получили кубки и медали, всем семьям были вручены дипломы участников акции.

С протоколом соревнований можно ознакомиться здесь>>>