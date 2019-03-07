0
20:47
Сотрудники ГИБДД дарили цветы женщинам-водителям в Пскове
19:30
Сергей Грахов: Ситуация с газоснабжением домов на Владимирской под контролем
16:27
Квартира мечты
16:14
Закон о фейковых новостях приняла в окончательном чтении Госдума РФ
15:32
Свадебные услуги представит база отдыха «Тридевятое царство» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
15:25
16 марта в псковском драмтеатре состоится показ семейного спектакля «Чук и Гек»
14:29
Встреча псковской спортивной общественности с Алексеем Немовым в проектном офисе #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Почти 2,5 тысячи жителей Псковской области приняли участие в акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»

В течение двух месяцев в Псковской области проводилась акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы». В различных мероприятиях, которые проводились в 22 муниципалитетах в рамках акции (спортивных праздниках и встречах со спортсменами и тренерами, соревнованиях среди семейных команд), приняли участие около 2,5 тысячи человек. В конкурсе по созданию информационных материалов по внедрению ВФСК ГТО среди образовательных организаций и учащихся участвовали более 80 образовательных учреждений и около 3,5 тысячи школьников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Завершением акции стал спортивный праздник. Участников приветствовали председатель Комитета по спорту Псковской области Иван Штылин, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области Геннадий Барышников, уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталия Соколова, региональный посол ГТО, заслуженный мастер спорта СССР, призер Олимпийских игр по гребле Светлана Семенова.

20 семейных команд соревновались в эстафетах, а также в прыжках в длину с места и в поднимании туловища из положения лежа на спине. Гвоздем программы стала эстафета для отцов — «Папа может!» и показательные выступления учащихся отделения художественной гимнастики и спортивной аэробики детского спортивного центра «Юность». Болельщики смогли поучаствовать в спортивной викторине и посмотреть лучшие рисунки псковских школьников на тему «ГТО всей семьей» и «Папа может!».

Призерами соревнований среди семей с детьми 10 лет и младше стали: 1 место — семья Яцко, 2 место — семья Артюхович, 3 место — семья Кононовых.

Среди семей с детьми 11–14 лет: 1 место — семья Андреевых-Абдуллаевых, 2 место — семья Григорьевых, 3 место — семья Мецканюк.

В эстафете «Папа может!» победил Денис Кононов, 2 место занял Валерий Яковлев, 3 место — Алексей Артюхович.

Лучший семейный прыжок в длину с места показали: в I группе — семья Рябовых, во II группе — семья Пикалевых.

Лучший результат в поднимании туловища из положения лежа на спине за 30 секунд в I группе у семьи Яковлевых, во II группе — у семьи Мецканюк.

Команды-призеры получили кубки и медали, всем семьям были вручены дипломы участников акции.

С протоколом соревнований можно ознакомиться здесь>>>

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сотрудники ГИБДД дарили цветы женщинам-водителям в Пскове
07 марта 2019
Сотрудники ГИБДД дарили цветы женщинам-водителям в Пскове
Сергей Грахов: Ситуация с газоснабжением домов на Владимирской под контролем
07 марта 2019
Сергей Грахов: Ситуация с газоснабжением домов на Владимирской под контролем
Закон о фейковых новостях приняла в окончательном чтении Госдума РФ
07 марта 2019
Закон о фейковых новостях приняла в окончательном чтении Госдума РФ
Свадебные услуги представит база отдыха «Тридевятое царство» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
07 марта 2019
Свадебные услуги представит база отдыха «Тридевятое царство» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
16 марта в псковском драмтеатре состоится показ семейного спектакля «Чук и Гек»
07 марта 2019
16 марта в псковском драмтеатре состоится показ семейного спектакля «Чук и Гек»
Встреча псковской спортивной общественности с Алексеем Немовым в проектном офисе #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 марта 2019
Встреча псковской спортивной общественности с Алексеем Немовым в проектном офисе #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Михаил Ведерников: Будем договариваться о выделении средств на оплату работы тренеров регионального центра спортивной гимнастики
07 марта 2019
Михаил Ведерников: Будем договариваться о выделении средств на оплату работы тренеров регионального центра спортивной гимнастики
Юлия Ярышкина назначена и. о. главы администрации Великих Лук
07 марта 2019
Юлия Ярышкина назначена и. о. главы администрации Великих Лук

Идет загрузка...