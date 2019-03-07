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Общество

8 марта аквапарк «Акваполис» организует праздничную весеннюю программу «SPAсибо, милые дамы!»

8 марта аквапарк «Акваполис» организует праздничную весеннюю программу «SPAсибо, милые дамы!» Об этом Псковкому агентству информации сообщили организаторы.

Гостей  ожидает насыщенная и полезная программа. Особое  внимание уделено акватерапии и процедурам в банном комплексе аквапарка. Кроме того, для посетительниц будет организован массаж шейно-воротниковой зоны с Сергеем Шабаевым - персональный тренер по фитнесу Ассоциации профессиональных тренеров Muscle&Fitness от клуба wow_gym_beauty. Также пройдут консультации по программе  «Коррекция осанки» от тренера wow_gym_beauty Ольги Михайловой. 

Центральным событием праздника станет выступление певца Джэхана.

Программа праздника:

12:00 – Мастер-класс по изготовлению открытки к 8 марта.

12: 30 - Розыгрыш призов (балкон).

13.00 - Массаж шейно-воротниковой зоны с Сергеем Шабаевым - персональный тренер по фитнесу Ассоциации профессиональных тренеров Muscle&Fitness от клуба @wow_gym_beauty (балкон).

13:00 - Аквафутбол «Женская логика» (большой бассейн).

13:30 - «Коррекция осанки» от тренера @wow_gym_beauty Ольги Михайловой (балкон).

13:30 – Подводный лабиринт «Дамский ридикюль» (большой бассейн).

14:00 - Розыгрыш призов (большой бассейн).

14:00 – Акварелакс «Танец Золушки» (большой бассейн).

14:30 - Эстафета «Идеальная пара» (большой бассейн).

15:00 – Соляной скраб «Спа-комплимент» (Соляная сауна, банный комплекс)

16:00 - Шоу профессора Николя «Веселая Магия»: летающий чайный пакетик, «хрустальная роза», радужные очки и многое другое! (балкон)

16:30 - Розыгрыш призов (балкон).

17:00 – Певец Джэхан и его шоу (большой бассейн).

17:20 - Розыгрыш призов (большой бассейн)

17:30 – Праздничная дискотека.

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