В 2019 году в Пскове пройдет Чемпионат мира по воркауту

13:06, 07 марта 2019, ПАИ

Чемпионат мира по воркауту пройдет в Пскове в 2019 году. Об этом сегодня, 7 марта, на встрече активистов проекта #Команда2018 с депутатом Госдумы, олимпийским чемпионом Алексеем Немовым рассказал губернатор области Михаил Ведерников.

Глава региона выразил благодарность представителям спортивного движения Street Workout Pskov. «То, что делается - благодаря вам и вашей активности, - подчеркнул он. - Благодаря вам появилась крытая площадка, с удовольствие смотрю в соцсетях, что куча народа занимается».

Михаил Ведерников также добавил, что современная площадка для воркаута появится в Великих Луках и попросил лидера Street Workout Pskov Виталия Дидыча помочь с выбором места под нее.

Виталий Дидыч, в свою очередь, попросил Алексея Немова, чтобы он проконсультировал псковских спортсменов по «техническим моментам». Тот заверил, что готов помогать, в том числе по видеосвязи.

Воркаут - это вид физкультурных занятий, которые основаны на выполнении упражнений преимущественно на уличных конструкциях, например турниках, брусьях, лестницах.

21 июля 2018 года на новой спортивной площадке в Пскове, построенной в рамках проекта #Команда2018, состоялся российский этап Кубка мира по воркауту.