Алексей Немов: Надо пахать, если хочешь чего-то добиться

13:19, 07 марта 2019, ПАИ

Относиться к любому делу честно, искренне и «отдавать всего себя» рекомендовал членам проекта #Команда2018 депутат Госдумы, олимпийский чемпион Алексей Немов. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает со встречи «Диалог на равных», которая проходит в проектном офисе #Команды2018, сегодня, 7 марта.

Алексей Немов добавил, что «важно отношение к людям, которые тебя окружают на протяжении всего пути». По его словам, «с добром и уважением надо относиться к людям: к соперникам, коллегам по команде».

Он добавил, что одно из самых важных качеств - трудолюбие. «Надо пахать, если хочешь чего-то добиться», - подчеркнул Алексей Немов. «И понапрасну не распыляйтесь, бейте точечно. Старайтесь экономить энергию», - добавил он.