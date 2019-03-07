0
16:27
Квартира мечты
16:14
Закон о фейковых новостях приняла в окончательном чтении Госдума РФ
15:32
Свадебные услуги представит база отдыха «Тридевятое царство» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
15:25
16 марта в псковском драмтеатре состоится показ семейного спектакля «Чук и Гек»
14:29
Встреча псковской спортивной общественности с Алексеем Немовым в проектном офисе #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:02
Михаил Ведерников: Будем договариваться о выделении средств на оплату работы тренеров регионального центра спортивной гимнастики
13:43
Юлия Ярышкина назначена и. о. главы администрации Великих Лук
Еще новости
Общество

Алексей Немов: Надо пахать, если хочешь чего-то добиться

Относиться к любому делу честно, искренне и «отдавать всего себя» рекомендовал членам проекта #Команда2018 депутат Госдумы, олимпийский чемпион Алексей Немов. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает со встречи «Диалог на равных», которая проходит в проектном офисе #Команды2018, сегодня, 7 марта.

Алексей Немов добавил, что «важно отношение к людям, которые тебя окружают на протяжении всего пути». По его словам, «с добром и уважением надо относиться к людям: к соперникам, коллегам по команде».

Он добавил, что одно из самых важных качеств - трудолюбие. «Надо пахать, если хочешь чего-то добиться», - подчеркнул Алексей Немов. «И понапрасну не распыляйтесь, бейте точечно. Старайтесь экономить энергию», - добавил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • #Команда2018
Встреча псковской спортивной общественности с Алексеем Немовым в проектном офисе #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ) Первую международную «ганзейскую зарядку» предложили провести в Пскове Алексею Немову Алексей Немов: Надо пахать, если хочешь чего-то добиться Порядка 85 млн рублей планируется вложить в создание Центра спортивной гимнастики имени Алексея Немова в Пскове В 2019 году в Пскове пройдет Чемпионат мира по воркауту Встреча с представителями Федерации космонавтики России пройдёт в проектном офисе «Команды 2018» 9 марта Заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам оценил возможности #Команды2018 Стартовал прием заявок для участия в Чемпионате по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Весна - 2019» Сертификаты победителей и участников регионального отборочного этапа XVIII молодежных Дельфийских игр России вручены в Пскове Встреча с руководителем центра «Хоть Отбавляй!» состоится сегодня в офисе #Команды2018
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Закон о фейковых новостях приняла в окончательном чтении Госдума РФ
07 марта 2019
Закон о фейковых новостях приняла в окончательном чтении Госдума РФ
Свадебные услуги представит база отдыха «Тридевятое царство» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
07 марта 2019
Свадебные услуги представит база отдыха «Тридевятое царство» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
16 марта в псковском драмтеатре состоится показ семейного спектакля «Чук и Гек»
07 марта 2019
16 марта в псковском драмтеатре состоится показ семейного спектакля «Чук и Гек»
Встреча псковской спортивной общественности с Алексеем Немовым в проектном офисе #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 марта 2019
Встреча псковской спортивной общественности с Алексеем Немовым в проектном офисе #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Михаил Ведерников: Будем договариваться о выделении средств на оплату работы тренеров регионального центра спортивной гимнастики
07 марта 2019
Михаил Ведерников: Будем договариваться о выделении средств на оплату работы тренеров регионального центра спортивной гимнастики
Юлия Ярышкина назначена и. о. главы администрации Великих Лук
07 марта 2019
Юлия Ярышкина назначена и. о. главы администрации Великих Лук
Алексей Немов: Надо пахать, если хочешь чего-то добиться
07 марта 2019
Алексей Немов: Надо пахать, если хочешь чего-то добиться
В 2019 году в Пскове пройдет Чемпионат мира по воркауту
07 марта 2019
В 2019 году в Пскове пройдет Чемпионат мира по воркауту

Идет загрузка...