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Общество

Первую международную «ганзейскую зарядку» предложили провести в Пскове Алексею Немову

Первая международная «ганзейская зарядка» под руководством олимпийского чемпиона Алексея Немова может пройти во время 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове. С таким предложением к олимпийскому чемпиону обратилась руководитель проектного офиса #Команды2018 Дарья Яковлева, сегодня, 7 марта.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации со встречи «Диалог на равных» спортивной общественности с Алексеем Немовым, которая проходит в проектном офисе #Команды2018, олимпийский чемпион поддержал предложение. «Буду готовиться», - сказал он.

Напомним, в 2013 году Псков завоевал право принять в 2019 году 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени. В декабре 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, которым празднованию Международных Ганзейских дней в Пскове был придан федеральный статус. Ганзейские дни в Пскове будут проходить с 27 по 30 июня 2019 года.

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