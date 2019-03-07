Юлия Ярышкина назначена и. о. главы администрации Великих Лук
Депутаты Великолукской городской Думы на 20-й внеочередной сессии сегодня, 7 марта, единогласно поддержали назначение Юлии Ярышкиной исполняющей обязанности главы администрации Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Решение было принято в связи с досрочным прекращением полномочий главы администрации города Великие Луки Игоря Чевжика. Юлия Ярышкина ранее занимала должность заместителя главы администрации города.