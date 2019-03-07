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Общество

Масленичная вечёрка пройдёт сегодня в Пскове

7 марта в 18:00 в Псковском областном центре народного творчества (улица Некрасова,10) состоится Масленичная вечёрка. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, участниками мероприятия станут фольклорные ансамбли Пскова.

Вечёрка будет посвящена знакомству с традиционными масленичными гуляньями и забавами, бытовавшими на Псковщине. Также с гостями разучат народные игры и масленичные песни, хороводы и танцы. Гости и участники соберут чучело Масленицы, которое по традиции должно сжигаться в последний день праздничной недели.

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