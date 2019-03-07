0
16:27
Квартира мечты
16:14
Закон о фейковых новостях приняла в окончательном чтении Госдума РФ
15:32
Свадебные услуги представит база отдыха «Тридевятое царство» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
15:25
16 марта в псковском драмтеатре состоится показ семейного спектакля «Чук и Гек»
14:29
Встреча псковской спортивной общественности с Алексеем Немовым в проектном офисе #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:02
Михаил Ведерников: Будем договариваться о выделении средств на оплату работы тренеров регионального центра спортивной гимнастики
13:43
Юлия Ярышкина назначена и. о. главы администрации Великих Лук
Еще новости
  • Коротко
Общество

Псковский Красный Крест поздравил участниц своего проекта с Международным женским днем

Накануне празднования Международного женского дня Псковский Красный Крест поздравил участниц проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» с Международным женским днем, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации.

Для активных добровольцев «телефона общения» были организованы тематические посиделки «Весна. Женщина. Любовь», где участницы мероприятия вспоминали весенние стихи и песни, затем обсуждали информацию об отношении к женщинам на различных этапах развития общества.

«Особенно оживленную реакцию у присутствующих вызвал факт об уничижительном отношении к прекрасной половине человечества в эпоху Средневековья, когда велись дискуссии, является ли женщина вообще человеком, – рассказали в пресс-службе регионального РКК. – Участницы встречи отметили, что эмансипация в XX веке позволила женщине занять достойное место в обществе, вместе с тем, по мнению умудренных жизнью участниц встречи, сила женщины в ее слабости рядом с настоящим мужчиной. И в сохранении отношений главная роль принадлежит женщине».

Следующим мероприятием, приуроченным к Международному женскому дню, стало проведение в одном из городских кафе праздничной встречи для 25 участниц проекта. Благотворительный концерт «Во славу Женщины» подготовила команда проекта «Стихи и песни на границе России». Псковские барды – Андрей Васильев, Денис Новальчук, Сергей Ларионов и Алла Мельник – исполнили свои песни и известные произведения других авторов.

Также выступили молодые артисты Даниила Перов и Валерий Огло. После концерта и праздничного угощения участницы мероприятия читали свои любимые стихи, посвященные весне, женщинам и, конечно, любви.

Отмечается, что всем женщинам были вручены поздравительные открытки, изготовленные учащимися начальной школы лицея экономики и основ предпринимательства №10 и подарки от благотворителей-партнеров Красного Креста.

Напомним, что встречи были организованы в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Закон о фейковых новостях приняла в окончательном чтении Госдума РФ
07 марта 2019
Закон о фейковых новостях приняла в окончательном чтении Госдума РФ
Свадебные услуги представит база отдыха «Тридевятое царство» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
07 марта 2019
Свадебные услуги представит база отдыха «Тридевятое царство» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
16 марта в псковском драмтеатре состоится показ семейного спектакля «Чук и Гек»
07 марта 2019
16 марта в псковском драмтеатре состоится показ семейного спектакля «Чук и Гек»
Встреча псковской спортивной общественности с Алексеем Немовым в проектном офисе #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 марта 2019
Встреча псковской спортивной общественности с Алексеем Немовым в проектном офисе #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Михаил Ведерников: Будем договариваться о выделении средств на оплату работы тренеров регионального центра спортивной гимнастики
07 марта 2019
Михаил Ведерников: Будем договариваться о выделении средств на оплату работы тренеров регионального центра спортивной гимнастики
Юлия Ярышкина назначена и. о. главы администрации Великих Лук
07 марта 2019
Юлия Ярышкина назначена и. о. главы администрации Великих Лук
Алексей Немов: Надо пахать, если хочешь чего-то добиться
07 марта 2019
Алексей Немов: Надо пахать, если хочешь чего-то добиться
В 2019 году в Пскове пройдет Чемпионат мира по воркауту
07 марта 2019
В 2019 году в Пскове пройдет Чемпионат мира по воркауту

Идет загрузка...