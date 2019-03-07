Псковский Красный Крест поздравил участниц своего проекта с Международным женским днем

15:14, 07 марта 2019, ПАИ

Накануне празднования Международного женского дня Псковский Красный Крест поздравил участниц проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» с Международным женским днем, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации.

Для активных добровольцев «телефона общения» были организованы тематические посиделки «Весна. Женщина. Любовь», где участницы мероприятия вспоминали весенние стихи и песни, затем обсуждали информацию об отношении к женщинам на различных этапах развития общества.

«Особенно оживленную реакцию у присутствующих вызвал факт об уничижительном отношении к прекрасной половине человечества в эпоху Средневековья, когда велись дискуссии, является ли женщина вообще человеком, – рассказали в пресс-службе регионального РКК. – Участницы встречи отметили, что эмансипация в XX веке позволила женщине занять достойное место в обществе, вместе с тем, по мнению умудренных жизнью участниц встречи, сила женщины в ее слабости рядом с настоящим мужчиной. И в сохранении отношений главная роль принадлежит женщине».

Следующим мероприятием, приуроченным к Международному женскому дню, стало проведение в одном из городских кафе праздничной встречи для 25 участниц проекта. Благотворительный концерт «Во славу Женщины» подготовила команда проекта «Стихи и песни на границе России». Псковские барды – Андрей Васильев, Денис Новальчук, Сергей Ларионов и Алла Мельник – исполнили свои песни и известные произведения других авторов.

Также выступили молодые артисты Даниила Перов и Валерий Огло. После концерта и праздничного угощения участницы мероприятия читали свои любимые стихи, посвященные весне, женщинам и, конечно, любви.

Отмечается, что всем женщинам были вручены поздравительные открытки, изготовленные учащимися начальной школы лицея экономики и основ предпринимательства №10 и подарки от благотворителей-партнеров Красного Креста.

Напомним, что встречи были организованы в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.