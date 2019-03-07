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Общество

Проект по профориентации школьников готова реализовать в Пскове благотворительная организация из Австрии

Сегодня, 7 марта, в администрации города Пскова состоялась встреча главы города Ивана Цецерского с председателем благотворительной организации «Маленькие сердца» из Австрии и долголетним партнером Псковского областного отделения Российского детского фонда госпожой Паскаль Вайер.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на встрече также присутствовали заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов, директор ганзейского движения Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина, представители структурных подразделений администрации Пскова и Псковского областного отделения Российского детского фонда.

Темой встречи было обсуждение возможностей привлечения меценатов для реализации благотворительных проектов в пользу нуждающихся детей из интернатных учреждений и пост-интернатного сопровождения выпускников школ-интернатов города Пскова, а также обсуждение возможностей участия благотворительной организации в 39-х Международных Ганзейских днях в Пскове.

В начале встречи Иван Цецерский поздравил Паскаль Вайер с Международным женским днем и пожелал счастья, хорошего настроения и крепкого здоровья. Он отметил энтузиазм госпожи Паскаль в ее труде на благо псковских детей и подчеркнул, что дети любой страны нуждаются в поддержке, и оказывать ее - благородное дело.

Также глава Пскова рассказал, что на данный момент в Пскове реализовано много проектов, касающихся детей, в частности инвалидов. Он подчеркнул, что проведение многих мероприятий осуществляется в том числе и с зарубежными партнерами, отметив, что в этом город Псков может являться примером для других российских городов.

Паскаль Вайер, в свою очередь, поблагодарила главу Пскова за теплый приём, отметив, что поддержка властей очень нужна и важна для таких проектов.

Она рассказала, что с 2013 года стартовал благотворительный футбольный проект для воспитанников интернатных учреждений Псковской области, в рамках которого у детей появлялась возможность пообщаться со сверстниками и проявить свой талант на поле. В 2016 году футбольный проект получил высокую оценку у экспертов FIFA и был поддержан в рамках международной социальной программы «Футбол во имя надежды».

Далее она более детально рассказала о проектах, запуск которых планируется в ближайшем будущем. В частности, о программе, помогающей учащимся выпускных классов определяться с будущей профессией, делая при этом акцент на рабочие специальности, нехватка которых сейчас остро ощущается во многих городах и странах. Программа также подразумевает оказание поддержки выпускникам интернатов с поступлением в высшие учебные заведения по выбранной специальности, курирование и дальнейшее трудоустройство в компании, заводы и фабрики, принимающие участие в данном проекте.

Председатель организации «Маленькие сердца» подчеркнула, что подобные проекты упираются не в финансирование, а в командную работу в первую очередь.

Иван Цецерский проявил большую заинтересованность, отметив, что это хорошее дело и проекты нужные и интересные. Он заверил инициатора, что городские власти со своей стороны поддержат данное движение и окажут посильную помощь в реализации данных проектов.

Александр Коновалов также одобрил инициативу. По его словам, Псков и Псковская область нуждается в специалистах производственного направления, и это хорошая возможность показать нашим детям возможность жить и трудиться в родном городе.

По итогам встречи, глава Пскова поручил заместителю главы администрации вести дальнейшие переговоры с председателем организации «Маленькие сердца» и оказать всяческую помощь и поддержку, необходимую для реализации подобных проектов на территории города Пскова. Кроме того, Иван Цецерский поблагодарил Паскаль Вайер за многолетнюю благотворительную деятельность и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Он также пригласил госпожу Паскаль принять участие  в 39-х Международных Ганзейских днях, которые продут в Пскове в 2019 году.

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