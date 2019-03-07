16 марта в псковском драмтеатре состоится показ семейного спектакля «Чук и Гек»

15:25, 07 марта 2019, ПАИ

16 марта в 12:00 в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина состоится показ семейного спектакля «Чук и Гек». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театрально-концертной дирекции, продолжительность спектакля – 1 час 10 минут. Заказ и бронирование билетов доступны на сайте театра.

«Обращаясь к произведению Аркадия Гайдара, театр сознает сложность и спорность фигуры Гайдара, исторические трагедии и противоречия сталинского времени, описанного в произведении. Однако наш спектакль не об этом. Он – о том светлом, пусть и наивном, чувстве общности, которое было свойственно советским людям», - отметили представители дирекции. «Речь о взаимопонимании и взаимовыручке, о способности индивидуальности преодолеть страх перед коллективом. Тема общности в спектакле переплетена с темой страны, темой патриотизма», - говорится в пресс-релизе.

По мнению автором, «режиссерам Пачину и Шарафутдинову удалось проскочить между сциллой «постмодернистской иронии», насмешки над идеалами дедов – и харибдой фальшивого казенного патриотизма. Они берут из советского прошлого лишь доброе и светлое – и бережно доносят до новых поколений». Спектакль насыщен атмосферой вахтанговской «праздничной театральности», полон эффектных сценических аттракционов, пронизан мягким юмором.

Важными художественными элементами спектакля являются элегантная минималистическая сценография заслуженного художника РФ Александра Стройло, насыщенный, динамичный свет Тимура Шарафутдинова, остроумная синхробуффонада, поставленная Еленой Обуховой. В спектакле заняты заслуженные артисты РФ Надежда Чепайкина и Виктор Яковлев и почти все молодые артисты театра.

«Театр учит зрителей помнить о прошлом своей страны, своих корнях – и, смеем надеяться, делает это талантливо, с учетом современных театральных трендов и технологий, добиваясь высокой сценической культуры», - добавили в театрально-концертной дирекции.