0
16:27
Квартира мечты
16:14
Закон о фейковых новостях приняла в окончательном чтении Госдума РФ
15:32
Свадебные услуги представит база отдыха «Тридевятое царство» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
15:25
16 марта в псковском драмтеатре состоится показ семейного спектакля «Чук и Гек»
14:29
Встреча псковской спортивной общественности с Алексеем Немовым в проектном офисе #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:02
Михаил Ведерников: Будем договариваться о выделении средств на оплату работы тренеров регионального центра спортивной гимнастики
13:43
Юлия Ярышкина назначена и. о. главы администрации Великих Лук
Еще новости
Общество

16 марта в псковском драмтеатре состоится показ семейного спектакля «Чук и Гек»

16 марта в 12:00 в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина состоится показ семейного спектакля «Чук и Гек». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театрально-концертной дирекции, продолжительность спектакля – 1 час 10 минут. Заказ и бронирование билетов доступны на сайте театра.

«Обращаясь к произведению Аркадия Гайдара, театр сознает сложность и спорность фигуры Гайдара, исторические трагедии и противоречия сталинского времени, описанного в произведении. Однако наш спектакль не об этом. Он – о том светлом, пусть и наивном, чувстве общности, которое было свойственно советским людям», - отметили представители дирекции. «Речь о взаимопонимании и взаимовыручке, о способности индивидуальности преодолеть страх перед коллективом. Тема общности в спектакле переплетена с темой страны, темой патриотизма», - говорится в пресс-релизе.

По мнению автором, «режиссерам Пачину и Шарафутдинову удалось проскочить между сциллой «постмодернистской иронии», насмешки над идеалами дедов – и харибдой фальшивого казенного патриотизма. Они берут из советского прошлого лишь доброе и светлое – и бережно доносят до новых поколений». Спектакль насыщен атмосферой вахтанговской «праздничной театральности», полон эффектных сценических аттракционов, пронизан мягким юмором.

Важными художественными элементами спектакля являются элегантная минималистическая сценография заслуженного художника РФ Александра Стройло, насыщенный, динамичный свет Тимура Шарафутдинова, остроумная синхробуффонада, поставленная Еленой Обуховой. В спектакле заняты заслуженные артисты РФ Надежда Чепайкина и Виктор Яковлев и почти все молодые артисты театра.

«Театр учит зрителей помнить о прошлом своей страны, своих корнях – и, смеем надеяться, делает это талантливо, с учетом современных театральных трендов и технологий, добиваясь высокой сценической культуры», - добавили в театрально-концертной дирекции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Закон о фейковых новостях приняла в окончательном чтении Госдума РФ
07 марта 2019
Закон о фейковых новостях приняла в окончательном чтении Госдума РФ
Свадебные услуги представит база отдыха «Тридевятое царство» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
07 марта 2019
Свадебные услуги представит база отдыха «Тридевятое царство» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
16 марта в псковском драмтеатре состоится показ семейного спектакля «Чук и Гек»
07 марта 2019
16 марта в псковском драмтеатре состоится показ семейного спектакля «Чук и Гек»
Встреча псковской спортивной общественности с Алексеем Немовым в проектном офисе #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 марта 2019
Встреча псковской спортивной общественности с Алексеем Немовым в проектном офисе #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Михаил Ведерников: Будем договариваться о выделении средств на оплату работы тренеров регионального центра спортивной гимнастики
07 марта 2019
Михаил Ведерников: Будем договариваться о выделении средств на оплату работы тренеров регионального центра спортивной гимнастики
Юлия Ярышкина назначена и. о. главы администрации Великих Лук
07 марта 2019
Юлия Ярышкина назначена и. о. главы администрации Великих Лук
Алексей Немов: Надо пахать, если хочешь чего-то добиться
07 марта 2019
Алексей Немов: Надо пахать, если хочешь чего-то добиться
В 2019 году в Пскове пройдет Чемпионат мира по воркауту
07 марта 2019
В 2019 году в Пскове пройдет Чемпионат мира по воркауту

Идет загрузка...