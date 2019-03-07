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Общество

Временные посты по предупреждению рыбаков будут организованы в Псковском районе

С 8 марта в течение всех трёх выходных дней будет организовано дежурство оперативных групп ГУ МЧС России по Псковской области совместно с представителями УГИБДД УМВД России по Псковской области на временных постах, созданных в населенных пунктах Неёлово и Солоново. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, цель работы - предупреждать рыбаков об опасности выхода на лед Псковского, Тёплого и Чудского озер.

«Взаимодействие специалистов МЧС с сотрудниками Госавтоинспекции обусловлено тем, что только представители УГИБДД имеют полномочия по остановке автотранспорта. Наши же сотрудники доводят до водителей и пассажиров машин содержание распоряжения о запрете под роспись, выдают им на руки экземпляры данного документа», - пояснили в МЧС.

В соответствии с действующим законодательством подобные дежурные группы не имеют полномочий по задержке и возвращению машин, однако предупредить людей об опасности и провести разъяснительную работу среди населения о запрете выхода на лед они обязаны.

Кроме того, в готовности к действиям по ведению спасательных работ на водных объектах будут находиться поисково-спасательные отряды Аварийно-спасательной службы области.

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