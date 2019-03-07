Областные власти поздравили женщин псковской типографии с наступающим 8 Марта

21:15, 07 марта 2019, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков поздравил сотрудниц государственного предприятия «Псковская областная типография» с наступающим праздником 8 Марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, накануне женского дня он побывал на производстве, вручил сотрудницам предприятия букеты цветов и пожелал им счастья, здоровья и уверенности в будущем.

Николай Цветков отметил, что еще год назад, в преддверии своего 100-летия , типография переживала финансовый кризис: предприятие находилось под процедурой внешнего управления, на грани банкротства. Благодаря поддержке тогда еще врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова удалось восстановить платежеспособность предприятия, сохранить его имущественный комплекс и уникальный коллектив.

Напомним, Псковская областная типография работает с 1918 года и занимается производством книг, журналов, газет, бланков и листовок тиражом от 500 до 100 тыс. экземпляров, оказывает услуги по переплету документов, дипломных работ, реставрации книг, уничтожению документов и приему макулатуры. На производстве трудятся 25 специалистов полиграфического производства.