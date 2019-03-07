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Общество

Выставка «Весенние фантазии» открылась в Псковском колледже искусств в преддверии 8 марта

В преддверии 8 марта в музее Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова открылась выставка «Весенние фантазии», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.

На выставке представлены работы студентов 2 и 4 курсов специальности «Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы»: панно по мотивам картин французского художника-импрессиониста Альфреда Сислея, выполненное в технике «квилт» из набивного ситца и расписанных   вручную тканей (автор Лилия Ильина), шарфы из шифона, выполненные в технике «роспись по ткани» (авторы изделий Анна Рысева и Полина Гусева), платки в технике «чёрный текстильный маркер на цветном фоне» (авторы Мария Мякинина и Анастасия Гущина), «Панно на палочке», представляющее роспись по бязи (автор Анна Рысева), салфетка из шерстяных нитей, изготовленная на  ткацком станке (автор Александра Иванова).                      

Работы выставочной экспозиции присутствующим представила преподаватель специальности «Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы» Екатерина Родихина.  Она рассказала и о технике выполнения своих работ – игрушек из крашеных тканей.

На открытии выставки прозвучала музыка в исполнении студентки 2 курса Валерии Григорьевой (гитара).

По словам хранителя музея Маргариты Самойловой, выставка «Весенние фантазии» – это подарок всем студентам и преподавателям колледжа к женскому празднику.

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