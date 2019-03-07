Проверки организаций соцобслуживания психоневрологического профиля проводит Роструд в Псковской области

22:16, 07 марта 2019, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области в марте проводит внеплановые выездные проверки организаций социального обслуживания психоневрологического профиля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции, проверки пройдет на основании приказа Федеральной службы по труду и занятости №46 от 18 февраля 2019 года во исполнение поручения заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой.

Проверки коснутся вопросов соблюдения требований по содержанию трудовых договоров, проведения специальной оценки условий труда, соблюдения общих требований по установлению и выплате заработной платы и ряду других вопросов.