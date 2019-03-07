В день памяти мученика Корнилия митрополит Тихон совершил литургию в Псково-Печерской обители
5 марта в день памяти преподобномученика Корнилия Псково-Печерского, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил божественную литургию в Успенском соборе Псково-Печерского монастыря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.
Ему сослужили духовенство епархии, братия обители и гости митрополии в священном сане.
Песнопения литургии исполнил любительский хор обители под управлением Ивана Секретарева. За богослужением молились прихожане и паломники.
По запричастном стихе митрополит Тихон обратился ко всем собравшимся с проповедью.