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Общество

В день памяти мученика Корнилия митрополит Тихон совершил литургию в Псково-Печерской обители

5 марта в день памяти преподобномученика Корнилия Псково-Печерского, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил божественную литургию в Успенском соборе Псково-Печерского монастыря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

Ему сослужили духовенство епархии, братия обители и гости митрополии в священном сане. 

Песнопения литургии исполнил любительский хор обители под управлением Ивана Секретарева. За богослужением молились прихожане и паломники.

По запричастном стихе митрополит Тихон обратился ко всем собравшимся с проповедью.

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