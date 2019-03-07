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Общество

Молодые полицейские приняли присягу в Пскове

Сегодня, 7 марта, в канун Международного женского дня группа слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняла присягу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Традиционно церемония проходила в музее регионального УМВД. Несколько месяцев длилась учеба слушателей и принятие присяги стало финалом прошедшей профессиональной подготовки.

С этим событием, а также с предстоящим праздником представительниц прекрасного пола поздравили представители руководства ЦПП УМВД. Они напомнили о том, что главная задача сотрудников полиции – это защита прав и законных интересов граждан.

Затем выпускники перед строем поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, добросовестно нести службу по обеспечению правопорядка и общественной безопасности. С ответным словом от имени слушателей выступила командир учебной группы №18 референт отделения информации и общественных связей УМВД России по Псковской области младший лейтенант внутренней службы Дарья Чистякова.

В ближайшее время эти сотрудники приступят к выполнению своих служебных обязанностей в различных подразделениях органов внутренних дел региона.

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