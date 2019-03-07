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Общество

Юрий Инстранкин поздравил сотрудниц УМВД с наступающим Международным женским днем

Сегодня, 7 марта, в УМВД России по Псковской области прошли торжественные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, на праздничном собрании начальник Управления генерал-майор полиции Юрий Инстранкин поздравил собравшихся с наступающим праздником и пожелал женщинам здоровья, счастья и успехов в службе.

Отмечается, что группа женщин, представляющих различные подразделения органов внутренних дел региона, была поощрена ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарностями, ценными подарками и премиями. Ряд сотрудниц принимали поздравления в связи с присвоением первых и очередных специальных званий. Среди награжденных и победители соревнований по стрельбе, приуроченных к 8 Марта.

Юрий Инстранкин в своем выступлении подчеркнул, что в органах внутренних дел области служит немало женщин, которые зарекомендовали себя исключительно добросовестными и высокопрофессиональными специалистами, умелыми организаторами и руководителями.

С праздничной программой выступили члены творческого коллектива «Рубеж» УМВД России по Псковской области, а также приглашенные артисты, добавили в ведомстве.

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