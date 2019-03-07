Легковой и грузовой автомобили столкнулись в деревне Липно Стругокрасненского района

22:23, 07 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 7 марта, в 8:10 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Липно Новосельской волости Стругокрасненского района. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области, на дороге столкнулись легковой и грузовой автомобили.

Информация о пострадавших и причинах аварии уточняется. Для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники и 3 человека. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.