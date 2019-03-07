Псковский Роструд оштрафовал ООО «Массив» за нарушение сроков расследования несчастного случая

21:02, 07 марта 2019, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Массив», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

По результатам проверки установлено, что расследование несчастного случая с работником организации было проведено с нарушением сроков. Также выявлены нарушения обязательных требований при оформлении материалов расследования несчастного случая.

Эти нарушения стали основанием для наложения штрафа, добавили в инспекции.