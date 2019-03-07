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Общество

Роструд оштрафовал Центр социального обслуживания Локнянского района за отсутствие компенсационной выплаты уволенному работнику

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности Центр социального обслуживания Локнянского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

В ходе проверки было установлено, что работодатель при увольнении работника не произвел выплату денежной компенсации на приобретение специальной одежды, обуви и инвентаря. Выявленное нарушение стало основанием для наложения штрафа, добавили в инспекции.

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