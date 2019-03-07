Противопожарный рейд прошел в деревне Мыза Красногородского района

22:53, 07 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 7 марта, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам совместно с представителем Центра социального обслуживания Красногородского района провел профилактический рейд в деревне Мыза Красногородского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе данного рейда осуществлен обход десяти домовладений с местами проживания многодетных семей, эксплуатирующих печное отопление. Членов семей проинструктировали под роспись, среди жителей распространили памятки о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе, по совершению необходимых действий при обнаружении пожара, а также по предотвращению детской шалости с огнём.

В рамках проведенного инструктажа до населения довели обстановку с пожарами на территории района и рассмотрели основные причины пожаров в частном жилом секторе. Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара.