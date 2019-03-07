0
23:00
Паскаль Вайер встретилась со стипендиатами ассоциации «Маленькие сердца» в Пскове
22:37
«Красавицу в погонах» выбирают в Псковской области
22:08
Юрий Инстранкин поздравил сотрудниц УМВД с наступающим Международным женским днем
21:31
Молодые полицейские приняли присягу в Пскове
20:47
Сотрудники ГИБДД дарили цветы женщинам-водителям в Пскове
19:30
Сергей Грахов: Ситуация с газоснабжением домов на Владимирской под контролем
16:27
Квартира мечты
Еще новости
Общество

Противопожарный рейд прошел в деревне Мыза Красногородского района

Сегодня, 7 марта, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам совместно с представителем Центра социального обслуживания Красногородского района провел профилактический рейд в деревне Мыза Красногородского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе данного рейда осуществлен обход десяти домовладений с местами проживания многодетных семей, эксплуатирующих печное отопление. Членов семей проинструктировали под роспись, среди жителей распространили памятки о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе, по совершению необходимых действий при обнаружении пожара, а также по предотвращению детской шалости с огнём.

В рамках проведенного инструктажа до населения довели обстановку с пожарами на территории района и рассмотрели основные причины пожаров в частном жилом секторе. Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Паскаль Вайер встретилась со стипендиатами ассоциации «Маленькие сердца» в Пскове
07 марта 2019
Паскаль Вайер встретилась со стипендиатами ассоциации «Маленькие сердца» в Пскове
«Красавицу в погонах» выбирают в Псковской области
07 марта 2019
«Красавицу в погонах» выбирают в Псковской области
Юрий Инстранкин поздравил сотрудниц УМВД с наступающим Международным женским днем
07 марта 2019
Юрий Инстранкин поздравил сотрудниц УМВД с наступающим Международным женским днем
Молодые полицейские приняли присягу в Пскове
07 марта 2019
Молодые полицейские приняли присягу в Пскове
Сотрудники ГИБДД дарили цветы женщинам-водителям в Пскове
07 марта 2019
Сотрудники ГИБДД дарили цветы женщинам-водителям в Пскове
Сергей Грахов: Ситуация с газоснабжением домов на Владимирской под контролем
07 марта 2019
Сергей Грахов: Ситуация с газоснабжением домов на Владимирской под контролем
Закон о фейковых новостях приняла в окончательном чтении Госдума РФ
07 марта 2019
Закон о фейковых новостях приняла в окончательном чтении Госдума РФ
Свадебные услуги представит база отдыха «Тридевятое царство» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
07 марта 2019
Свадебные услуги представит база отдыха «Тридевятое царство» на выставке «Свадьба EXPO`2019»

Идет загрузка...