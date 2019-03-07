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Общество

Женщин-полицейских поздравили с наступающим 8 марта в Великих Луках

Сегодня, 7 марта, сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки поздравили своих коллег-женщин с наступающим весенним праздником 8 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, торжественная встреча состоялась в музыкальной школе имени М. П. Мусоргского.

Со словами приветствия к собравшимся обратился начальник ОМВД России по городу Великие Луки полковник полиции Дмитрий Кислицин. К поздравлениям присоединился ветеран МВД подполковник милиции в отставке Анатолий Елисеев.  

Награждали женщин в погонах Дмитрий Кислицин и начальник подразделения по работе с личным составом подполковник внутренней службы Алексей Иванов.

Представительницам прекрасного пола вручили букеты тюльпанов, почётные грамоты и благодарности. А начальник штаба ОМВД России по городу Великие Луки Татьяна Рябова принимала поздравления в связи с присвоением звания подполковника внутренней службы.

Приятным подарком для участников мероприятия стал и праздничный концерт, добавили в ведомстве.

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