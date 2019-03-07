Сотрудники ГИБДД дарили цветы женщинам-водителям в Пскове

20:47, 07 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 7 марта, в преддверии Международного женского дня сотрудники ГИБДД совместно с коллегами из Военной автомобильной инспекции в Пскове поздравляли женщин-водителей и вручали им цветы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Псковички уже давно наравне с мужчинами стали активными автомобилистами. В эти праздничные дни наряды ГИБДД по-особому предупредительны по отношению к женщинам за рулем. Такая акция проводится во многих регионах России», – рассказали в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД поздравляют женщин-водителей, пешеходов и всех участников дорожного движения с приближающимся праздником, желают счастья, здоровья, весеннего настроения и, конечно, удачи на дорогах.