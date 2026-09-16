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Общество

Министр по делам молодёжи Псковской области стал гостем программы «Среда обитания». Главное

Министр по делам молодежи Псковской области Дмитрий Яковлев 16 сентября стал гостем программы «Среда обитания».

Главное из эфира:

- Главным достижением лета министр назвал победу Псковской области в федеральном конкурсе «Регион для молодых». Благодаря победе регион рассчитывает получить на следующий год почти 63 млн рублей на реализацию молодежной политики;

- Средства пойдут не только на мероприятия, но и на развитие инфраструктуры: планируется создать и обновить три молодежных пространства в муниципалитетах. В Пскове и Невеле планируется капитальный ремонт существующих пространств, в Порхове – создание молодежного центра в отдельно стоящем здании;

- Для нового Молодежного центра в Порхове предполагается спортивная направленность, для Невеля – патриотическая, поисковая и связанная с «вахтой памяти», для Пскова – акцент на трудоустройстве и профориентации молодежи;

- В этом году День молодежи в Псковской области проходил в трехдневном формате. Ставка была сделана на несколько площадок, чтобы разные группы молодежи могли найти интересное для себя. В министерстве намерены и дальше использовать подобный формат: одного дня недостаточно, чтобы вместить все направления и активности;

- Летом в Пскове впервые прошел фестиваль «Грохот», который был задуман как часть более масштабной работы по развитию КВН в регионе. Дмитрий Яковлев хотел бы, чтобы региональный Дом молодежи стал своеобразным «домом КВН» для Псковской молодежи;

- В этом году в рамках фестиваля «Россия начинается здесь» уже второй раз была организована молодежная площадка. Отдельно проводился молодежный день, когда молодежные активности охватывали все пространство фестиваля;

- Круглогодичный центр «Истоки» в Псковской области остается важной площадкой для работы с молодежью: сюда приезжают участники из разных регионов России. На базе «Истоков» планируется принимать и иностранных участников молодежных проектов: в ближайшем заезде ожидается почти 20 человек, которые проведут в регионе почти неделю;

- Проект «Больше, чем путешествие» продолжает развиваться: в этом году заезды по Псковской области будут проходить до конца года каждую неделю. Участниками будут не только россияне, но и молодые люди из Беларуси и Абхазии. Продолжительность таких поездок постепенно увеличивается: первоначально туры были трехдневными, сейчас в рамках спецпроекта предусмотрены пятидневные заезды;

- В прошлом году Дом молодежи посетили около 30 тыс. человек. В этом году показатель должен превысить эту цифру. Дом молодежи стараются загружать ежедневной программой, в том числе показами фильмов о героях России – уроженцах Псковской области и военнослужащих Псковского гарнизона;

- На базе Дома молодежи работает молодежный кадровый центр – проект Министерства труда и занятости Псковской области. Молодые люди могут получить здесь консультацию, в том числе по составлению портфолио, и помощь в вопросах трудоустройства;

- Псковский молодежный медиацентр открылся недавно и стал третьим подобным центром в стране под эгидой Росмолодежи. Его основу составляет объединение «Толк» из ПсковГУ, вокруг которого работают молодые журналисты и блогеры. Одна из главных задач – освещение молодежных мероприятий и создание контента, ориентированного непосредственно на молодежную аудиторию;

- Открытие Молодежного центра «Родина» в Великих Луках планируется в декабре 2026 года. Сейчас завершаются отделочные работы, идет оформление фасада. В здании бывшего кинотеатра разместится концертный зал примерно на 300 мест, многофункциональное фойе, офисные и общественные пространства. В центре будет студия звукозаписи и оборудование для школы диджеев;

- Министерство поддерживает постоянную коммуникацию со специалистами по молодежной политике в муниципалитетах: общий чат, совещания, образовательные семинары. В 2026 году запланированы три таких семинара; на первом работали в том числе федеральные эксперты и руководитель института Росмолодежи;

- В качестве примера эффективной муниципальной работы Дмитрий Яковлев привел Невель и Великие Луки. По его словам, результаты связаны прежде всего с активностью и компетенциями специалистов на местах;

- Во всех муниципалитетах Псковской области сегодня развивается инфраструктура молодежной политики: практически повсеместно работают муниципальные центры добровольчества. В 12 муниципалитетах в этом году появились молодежные пространства в рамках проекта «Флагманы возможностей»;

- Среди инструментов молодежной политики – форумы, гранты Росмолодежи и другие федеральные программы. При этом многое зависит и от активности самих молодых людей. В делегациях на федеральные мероприятия участвуют ребята даже из небольших населенных пунктов;

- Росмолодежь запустила проект «Новый маршрут». В его рамках специалисты по молодежной политике будут обучены для работы в образовательных учреждениях региона. Их задача – рассказывать молодым людям обо всей линейке доступных возможностей и мер поддержки;

- По состоянию на конец лета в Псковскую область удалось привлечь порядка 250 млн рублей грантовых средств. Речь идет о грантах Фонда культурных инициатив и Росмолодежи. По словам министра, за несколько лет объем привлеченных средств вырос почти в десять раз;

- По словам Дмитрия Яковлева, грант должен быть инструментом масштабирования уже существующей идеи, а не единственным условием ее существования. По-настоящему устойчивый проект продолжает работать даже после того, как в очередной раз не получил поддержку;

- На базе Дома молодежи работает проектный офис. Специалисты помогают дорабатывать проекты, в том числе те, которые не получили региональную поддержку, но могут претендовать на более крупное федеральное финансирование. Есть практика, когда после победы в региональном конкурсе проект дорабатывается и затем получает федеральную поддержку;

- Молодежь из районов не обязательно должна ехать в Псков за обучением: специалисты министерства готовы выезжать в муниципалитеты по их запросам. Возможен и дистанционный формат через ВКС;

- Для участия в крупных федеральных мероприятиях важно постепенно формировать портфолио: в том числе через участие в региональных и межрегиональных форумах. При этом Росмолодежь делает акцент на новичках: существуют отдельные квоты для тех, кто впервые получает возможность принять участие в подобных мероприятиях. Возраст участников форумов — от 14 до 35 лет; участвуют также молодые семьи и специалисты старше 30 лет.

- Приоритетным направлением волонтерской работы в Псковской области Дмитрий Яковлев назвал поддержку участников специальной военной операции. Важную роль в этом играют волонтеры старшего возраста, которые вместе с молодежью плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи и носки. Другие направления – помощь при проведении мероприятий, поддержка приютов, сбор корма и выгул животных, субботники и другие добровольческие инициативы.

- До конца лета около 3 тысяч новых добровольцев из Псковской области официально зарегистрировались на платформе «Добро.РФ». При этом официальная статистика не отражает весь объем добровольчества: многие люди помогают другим, животным или своему городу, не регистрируясь на платформе.

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