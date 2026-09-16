Министр по делам молодёжи Псковской области стал гостем программы «Среда обитания». Главное

17:10, 16 сентября 2026, ПАИ

Министр по делам молодежи Псковской области Дмитрий Яковлев 16 сентября стал гостем программы «Среда обитания».

Главное из эфира:

- Главным достижением лета министр назвал победу Псковской области в федеральном конкурсе «Регион для молодых». Благодаря победе регион рассчитывает получить на следующий год почти 63 млн рублей на реализацию молодежной политики;

- Средства пойдут не только на мероприятия, но и на развитие инфраструктуры: планируется создать и обновить три молодежных пространства в муниципалитетах. В Пскове и Невеле планируется капитальный ремонт существующих пространств, в Порхове – создание молодежного центра в отдельно стоящем здании;

- Для нового Молодежного центра в Порхове предполагается спортивная направленность, для Невеля – патриотическая, поисковая и связанная с «вахтой памяти», для Пскова – акцент на трудоустройстве и профориентации молодежи;

- В этом году День молодежи в Псковской области проходил в трехдневном формате. Ставка была сделана на несколько площадок, чтобы разные группы молодежи могли найти интересное для себя. В министерстве намерены и дальше использовать подобный формат: одного дня недостаточно, чтобы вместить все направления и активности;

- Летом в Пскове впервые прошел фестиваль «Грохот», который был задуман как часть более масштабной работы по развитию КВН в регионе. Дмитрий Яковлев хотел бы, чтобы региональный Дом молодежи стал своеобразным «домом КВН» для Псковской молодежи;

- В этом году в рамках фестиваля «Россия начинается здесь» уже второй раз была организована молодежная площадка. Отдельно проводился молодежный день, когда молодежные активности охватывали все пространство фестиваля;

- Круглогодичный центр «Истоки» в Псковской области остается важной площадкой для работы с молодежью: сюда приезжают участники из разных регионов России. На базе «Истоков» планируется принимать и иностранных участников молодежных проектов: в ближайшем заезде ожидается почти 20 человек, которые проведут в регионе почти неделю;

- Проект «Больше, чем путешествие» продолжает развиваться: в этом году заезды по Псковской области будут проходить до конца года каждую неделю. Участниками будут не только россияне, но и молодые люди из Беларуси и Абхазии. Продолжительность таких поездок постепенно увеличивается: первоначально туры были трехдневными, сейчас в рамках спецпроекта предусмотрены пятидневные заезды;

- В прошлом году Дом молодежи посетили около 30 тыс. человек. В этом году показатель должен превысить эту цифру. Дом молодежи стараются загружать ежедневной программой, в том числе показами фильмов о героях России – уроженцах Псковской области и военнослужащих Псковского гарнизона;

- На базе Дома молодежи работает молодежный кадровый центр – проект Министерства труда и занятости Псковской области. Молодые люди могут получить здесь консультацию, в том числе по составлению портфолио, и помощь в вопросах трудоустройства;

- Псковский молодежный медиацентр открылся недавно и стал третьим подобным центром в стране под эгидой Росмолодежи. Его основу составляет объединение «Толк» из ПсковГУ, вокруг которого работают молодые журналисты и блогеры. Одна из главных задач – освещение молодежных мероприятий и создание контента, ориентированного непосредственно на молодежную аудиторию;

- Открытие Молодежного центра «Родина» в Великих Луках планируется в декабре 2026 года. Сейчас завершаются отделочные работы, идет оформление фасада. В здании бывшего кинотеатра разместится концертный зал примерно на 300 мест, многофункциональное фойе, офисные и общественные пространства. В центре будет студия звукозаписи и оборудование для школы диджеев;

- Министерство поддерживает постоянную коммуникацию со специалистами по молодежной политике в муниципалитетах: общий чат, совещания, образовательные семинары. В 2026 году запланированы три таких семинара; на первом работали в том числе федеральные эксперты и руководитель института Росмолодежи;

- В качестве примера эффективной муниципальной работы Дмитрий Яковлев привел Невель и Великие Луки. По его словам, результаты связаны прежде всего с активностью и компетенциями специалистов на местах;

- Во всех муниципалитетах Псковской области сегодня развивается инфраструктура молодежной политики: практически повсеместно работают муниципальные центры добровольчества. В 12 муниципалитетах в этом году появились молодежные пространства в рамках проекта «Флагманы возможностей»;

- Среди инструментов молодежной политики – форумы, гранты Росмолодежи и другие федеральные программы. При этом многое зависит и от активности самих молодых людей. В делегациях на федеральные мероприятия участвуют ребята даже из небольших населенных пунктов;

- Росмолодежь запустила проект «Новый маршрут». В его рамках специалисты по молодежной политике будут обучены для работы в образовательных учреждениях региона. Их задача – рассказывать молодым людям обо всей линейке доступных возможностей и мер поддержки;

- По состоянию на конец лета в Псковскую область удалось привлечь порядка 250 млн рублей грантовых средств. Речь идет о грантах Фонда культурных инициатив и Росмолодежи. По словам министра, за несколько лет объем привлеченных средств вырос почти в десять раз;

- По словам Дмитрия Яковлева, грант должен быть инструментом масштабирования уже существующей идеи, а не единственным условием ее существования. По-настоящему устойчивый проект продолжает работать даже после того, как в очередной раз не получил поддержку;

- На базе Дома молодежи работает проектный офис. Специалисты помогают дорабатывать проекты, в том числе те, которые не получили региональную поддержку, но могут претендовать на более крупное федеральное финансирование. Есть практика, когда после победы в региональном конкурсе проект дорабатывается и затем получает федеральную поддержку;

- Молодежь из районов не обязательно должна ехать в Псков за обучением: специалисты министерства готовы выезжать в муниципалитеты по их запросам. Возможен и дистанционный формат через ВКС;

- Для участия в крупных федеральных мероприятиях важно постепенно формировать портфолио: в том числе через участие в региональных и межрегиональных форумах. При этом Росмолодежь делает акцент на новичках: существуют отдельные квоты для тех, кто впервые получает возможность принять участие в подобных мероприятиях. Возраст участников форумов — от 14 до 35 лет; участвуют также молодые семьи и специалисты старше 30 лет.

- Приоритетным направлением волонтерской работы в Псковской области Дмитрий Яковлев назвал поддержку участников специальной военной операции. Важную роль в этом играют волонтеры старшего возраста, которые вместе с молодежью плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи и носки. Другие направления – помощь при проведении мероприятий, поддержка приютов, сбор корма и выгул животных, субботники и другие добровольческие инициативы.

- До конца лета около 3 тысяч новых добровольцев из Псковской области официально зарегистрировались на платформе «Добро.РФ». При этом официальная статистика не отражает весь объем добровольчества: многие люди помогают другим, животным или своему городу, не регистрируясь на платформе.