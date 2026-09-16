В Великолукском филиале ПОКБ сократились сроки ожидания диагностических исследований

16:59, 16 сентября 2026, ПАИ

Ситуация с доступностью диагностических процедур улучшилась в Великолукском филиале областной клинической больницы благодаря модернизации оборудования и переходу на электронную систему записи. Об этом заявил главный врач больницы Евгений Панферов в эфире «Лики Лук».

Сейчас в филиале есть два компьютерных томографа: один — на улице Больничная, 10, второй – на улице Пушкина, 5. В данный момент на аппарате на Пушкина ведутся ремонтные работы по восстановлению трубки-излучателя.

«Когда заработают оба компьютерных томографа, доступность будет абсолютно точно выше», – заметил гость эфира.Что касается сроков ожидания, то по ряду направлений очереди фактически исчезли, добавил он. «На ультразвуковую диагностику по сердечно-сосудистой системе и на магнитно-резонансную томографию можно записаться в течение двух недель абсолютно точно. По некоторым видам исследований можно записаться день в день: можно сделать запись, в обед прийти», – рассказал Евгений Панферов.

Переход с бумажных журналов на электронную запись позволил сделать процесс прозрачным и удобным для пациентов, а также эффективнее распределять диагностические мощности, добавил он.