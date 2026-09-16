Псковичи получают на «Госуслугах» видеообращение губернатора
Жители Псковской области получают на портале «Госуслуги» сообщения с видеообращением губернатора Михаила Ведерникова. Об этом говорится в официальном канале региона в мессенджере MAX.
В сообщении он говорит о том, как меняется регион: какие проекты удалось реализовать, что стало удобнее для жителей, а над чем ещё предстоит работать.
Глава региона отметил, что многие изменения стали возможны благодаря общей работе – органов власти, специалистов на местах и самих жителей региона.
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