Псковичи получают на «Госуслугах» видеообращение губернатора

16:58, 16 сентября 2026, ПАИ

Жители Псковской области получают на портале «Госуслуги» сообщения с видеообращением губернатора Михаила Ведерникова. Об этом говорится в официальном канале региона в мессенджере MAX.

В сообщении он говорит о том, как меняется регион: какие проекты удалось реализовать, что стало удобнее для жителей, а над чем ещё предстоит работать.

Глава региона отметил, что многие изменения стали возможны благодаря общей работе – органов власти, специалистов на местах и самих жителей региона.