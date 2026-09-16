Жителей Пскова приглашают на прививку от гриппа в ТЦ «Империал»

17:39, 16 сентября 2026, ПАИ

Дополнительный пункт вакцинации от гриппа организовали в ТЦ «Империал» в Пскове, сообщили ПАИ в Псковской городской поликлинике.

Пункт расположен на втором этаже, напротив магазина «Книжица». Вакцинация проводится по будням с 10:00 до 16:00, в субботу – с 10:00 до 15:00. Воскресенье – выходной. Предварительная запись не нужна: достаточно прийти в удобное время.

В наличии современные и безопасные препараты: проверенная отечественная вакцина «Флю-М» и четырёхвалентная «Ультрикс Квадри», которая защищает сразу от четырёх актуальных штаммов гриппа. С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Прививка занимает несколько минут.

Напомним, вакцинация против гриппа в Пскове, Великих Луках, Великолукском районе и Острове началась 14 сентября, во всех остальных муниципалитетах – со вторника, 15 сентября. В Псковскую область поступило более 66 тысяч доз вакцин «Совигрипп», «Флю-М», «Ультрикс Квадри». Все указанные вакцины не содержат живого вируса и не могут вызвать заболевание гриппом.

В первую очередь сделать прививку рекомендуется детям с шести месяцев, школьникам, студентам, работникам медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы. Полный список – здесь.

Сезонный подъём заболеваемости гриппом начинается в холодное время года, поэтому подготовиться к нему важно заранее. Прививку рекомендуют делать в осенний период, чтобы у организма было время сформировать иммунный ответ.