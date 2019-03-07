Паскаль Вайер встретилась со стипендиатами ассоциации «Маленькие сердца» в Пскове

23:00, 07 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 7 марта, состоялась ежегодная встреча участников Международного образовательного проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда по стипендиальной поддержке одаренных студентов-сирот, поддержанного благотворителями австрийской ассоциации «Маленькие сердца» во главе с президентом Паскаль Вайер, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального детского фонда.

В 2018-2019 учебном году благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» и ее партнеры из Европы поддерживают 13 студентов-сирот из Псковской области. Поэтому президент «Маленьких сердец» Паскаль Вайер приехала в Псков, чтобы встретиться со своими подопечными студентами-сиротами, порадоваться достижениям стипендиатов и обсудить успехи проекта за прошедший учебный год. Также Паскаль Вайер вручила почетные дипломы выпускника четырем студентам, которые в этом году заканчивают обучение.

Стипендиальный проект Детского фонда помогает выпускникам сиротских учреждений получить достойное образование, социализироваться в обществе и раскрыть свой потенциал. Для этого ежемесячно стипендиаты получают именную стипендию на учебные нужды и повышение профессиональной компетенции, изучение иностранных языков и прохождение различных курсов. Также студенты пишут письма своим благотворителям, делятся с ними своими успехами, получают ответные сообщения, а сотрудники Детского фонда оказывают постоянное психосоциальное сопровождение.

Напомним, что стипендиальный проект Псковского детского фонда стартовал в 2003 году с поддержки трех студентов-сирот – выпускников школ-интернатов Псковской области. С каждым годом проект набирал обороты, и сейчас поддержку получает 67 студентов – благодаря партнерам из Австрии, США и Голландии. Участие в проекте Детского фонда по постинтернатному сопровождению позволило многим выпускникам сиротских учреждений региона успешно окончить различные учебные заведения как Пскова и Псковской области, так и Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска – ребята получили различные профессии и успешно устроились в жизни.