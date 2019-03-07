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Общество

Приют для детей и подростков посетили псковские полицейские

В преддверии 8 марта воспитанников Приюта для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей посетили псковские полицейские и члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

От имени руководства УМВД России по городу Пскову ребят поздравил помощник начальника Управления полковник внутренней службы Артур Зинин. Он пожелал подопечным здоровья, хорошего настроения, успехов в учебе и вручил им сладкие подарки, а также наряды к летним каникулам.

Девочки и мальчики прочитали гостям стихи и попросили их передать сотрудницам городской полиции поздравительные открытки, которые они сделали сами.

После фотосессии, ставшей уже традицией, воспитанники поблагодарили стражей порядка и общественников за этот праздник и попросили почаще навещать их.

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