Приют для детей и подростков посетили псковские полицейские

20:25, 07 марта 2019, ПАИ

В преддверии 8 марта воспитанников Приюта для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей посетили псковские полицейские и члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

От имени руководства УМВД России по городу Пскову ребят поздравил помощник начальника Управления полковник внутренней службы Артур Зинин. Он пожелал подопечным здоровья, хорошего настроения, успехов в учебе и вручил им сладкие подарки, а также наряды к летним каникулам.

Девочки и мальчики прочитали гостям стихи и попросили их передать сотрудницам городской полиции поздравительные открытки, которые они сделали сами.

После фотосессии, ставшей уже традицией, воспитанники поблагодарили стражей порядка и общественников за этот праздник и попросили почаще навещать их.