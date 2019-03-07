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Общество

«Красавицу в погонах» выбирают в Псковской области

Газета «Комсомольская правда – Псков» приглашает принять участие в конкурсе «Красавицы в погонах – 2019» в Псковской области и выбрать «самую яркую» участницу проекта. Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты, голосование завершится 25 марта в 9:00.

По итогам голосования будут названы пять победительниц, которых пригласят в редакцию газеты и вручат им дипломы и подарки. Победительницами признают тех, кто наберет наибольшее количество голосов.

Проголосовать можно здесь>>>

Познакомиться с положением конкурса можно здесь>>>

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