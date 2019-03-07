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Спорт

Рекорд по количеству наград на зимних Универсиадах обновила сборная России

Сборная России обновила рекорд по числу наград на зимних Универсиадах, укрепившись на первом месте в турнирной таблице медального зачета XXIX Всемирных студенческих игр, которые проходят в Красноярске, пишет газета «Известия».

На данный момент в копилке национальной команды 73 медали, из них 24 высшего достоинства. Предыдущий рекорд также принадлежал россиянам. В 2017 году на Универсиаде они завоевали 71 награду.

Зимние Всемирные студенческие игры проходят в России впервые. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Завершится Универсиада 12 марта.

Впервые ее участники посоревнуются в спортивном ориентировании на лыжах и в хоккее с мячом. Двоеборье, прыжки с трамплина и конькобежный спорт второй раз в истории убрали из программы.

Для проведения игр были построены 34 объекта инфраструктуры, в том числе новейший кластер «Сопка» и парк Универсиады. Наследие игр станет основой для создания школ олимпийского резерва.

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