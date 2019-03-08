Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с 8 марта

09:47, 08 марта 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жительниц региона с Международным женским днем, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«Российские женщины всегда были образцом для подражания. В то время как весь мир продолжает восхищаться вашей красотой, вы на протяжении всей истории нашего государства неизменно добиваетесь невероятных успехов во всех сферах жизни», - подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что одна только Псковская область стала местом рождения целой плеяды всемирно известных женщин: от княгини Ольги, которая привела Русь к христианству, до Софьи Ковалевской, первой в мире женщины — профессора математики.

«Вы всегда были и остаетесь сильными, талантливыми, умными и амбициозными. Но, несмотря на это, вы все также нуждаетесь в любви, внимании и защите», - отметил глава региона.

«В этом году мы запустили Перинатальный центр, который кардинальным образом изменил картину здравоохранения в регионе, - напомнил губернатор. - К 2021 году добьемся 100% доступности дошкольного образования для детей до трех лет, что поможет быстрее возвращаться в общественную жизнь. Внедрим курсы повышения квалификации для находящихся в декретном отпуске. Мы продолжим работать в этом направлении. Мнение матерей, ваши потребности и желания всегда будут приоритетом для администрации области».

«Дорогие наши женщины! Спасибо вам за вдохновение и поддержку. Ваши многочисленные достижения — повод для нашей искренней гордости. Желаю всем вам успехов, благополучия, мира и любви!» - пожелал Михаил Ведерников.