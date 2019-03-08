Иван Цецерский поздравил псковичек с Международным женским днем

10:20, 08 марта 2019, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский от имени депутатов Псковской городской Думы и себя лично поздравил псковичек с 8 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Женщины создают в нашей жизни самые главные ценности: тепло семейного очага, уют в доме, заботу о близких, рождение и воспитание детей, - отметил глава Пскова. - В этот весенний праздник все мужчины вас особенно благодарят - наших матерей, жен, сестер и дочерей - за чуткость и доброту, нежность и красоту. Вы наполняете нашу жизнь радостью и надеждой, вдохновляете нас на добрые дела и решительные поступки, помогаете преодолеть все невзгоды, согреваете теплом своей души».

Иван Цецерский отметил, что Псков навечно связан с именами женщин, которыми гордится вся Россия: начиная от княгини Ольги, заканчивая мисс Вселенной Оксаной Фёдоровой. «Но в этот праздник мы не забываем и о тех, кто ежедневно вносит свой вклад в развитие нашего города и трудится на его благо - о вас, дорогие наши псковички», - добавил глава муниципалитета.

Глава города отметил неоценимый вклад псковичей в развитие и процветание Пскова. «Сегодня вы успешно трудитесь во всех сферах экономики, образования, культуры, здравоохранения, социальной службы, активно участвуете в общественно - политической жизни, - подчеркнул Иван Цецерский. - Желаю вам крепкого здоровья и счастья, любви и согласия в семье, благополучия, душевной гармонии, вдохновения для новых творческих успехов и жизненных побед».