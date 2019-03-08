0
11:32
Александр Котов: Женщины достойны слов восхищения все 365 дней в году
11:10
Глава Великих Лук: Женщины наполняют этот мир красотой и гармонией, согревают его душевным теплом
10:20
Иван Цецерский поздравил псковичек с Международным женским днем
09:47
Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с 8 марта
09:14
Выход на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер запрещён с 8 марта
09:00
Международный женский день отмечается сегодня
23:00
Паскаль Вайер встретилась со стипендиатами ассоциации «Маленькие сердца» в Пскове
Еще новости
Общество

Порядка 2,5 тысяч килограммов продуктов изъяли пограничники в Невельском районе

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили и задержали в Невельском районе две партии грузов и товаров при попытке их незаконного перемещения на территорию Российской Федерации. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, всего были изъяты порядка 2,5 тысяч килограммов продуктов.

Так, при осуществлении пограничной деятельности в районе населенного пункта  Лобок задержан автомобиль марки «Пежо» с государственными регистрационными знаками Псковской области. В нём 40-летний гражданин РФ пытался ввести на территорию страны порядка 200 килограммов готовой колбасной продукции неизвестного происхождения. Необходимая документация на груз, подтверждающая его качество и безопасность, отсутствовала. Мужчина рассчитывал реализовать товар на территории Псковской области.

Другой случай произошел в районе населенного пункта Шульги. Пограничники совместно с сотрудниками Управления Росгвардии по Псковской области задержали автомобиль марки «Газель», в котором 30-летний гражданин сопредельного государства перевозил с территории сопредельного государства порядка 900 килограммов яблок польского происхождения и около 1,4 тысяч килограммов колбасных изделий, огурцов, помидоров, капусты и сыра неизвестного происхождения. Необходимые товарно-сопроводительные накладные и сертификаты водитель предоставить не смог ввиду их отсутствия.

Автомобили вместе с грузами переданы сотрудникам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения необходимых процессуальных действий и принятия соответствующих решений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов: Женщины достойны слов восхищения все 365 дней в году
08 марта 2019
Александр Котов: Женщины достойны слов восхищения все 365 дней в году
Глава Великих Лук: Женщины наполняют этот мир красотой и гармонией, согревают его душевным теплом
08 марта 2019
Глава Великих Лук: Женщины наполняют этот мир красотой и гармонией, согревают его душевным теплом
Иван Цецерский поздравил псковичек с Международным женским днем
08 марта 2019
Иван Цецерский поздравил псковичек с Международным женским днем
Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с 8 марта
08 марта 2019
Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с 8 марта
Выход на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер запрещён с 8 марта
08 марта 2019
Выход на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер запрещён с 8 марта
Международный женский день отмечается сегодня
08 марта 2019
Международный женский день отмечается сегодня
Паскаль Вайер встретилась со стипендиатами ассоциации «Маленькие сердца» в Пскове
07 марта 2019
Паскаль Вайер встретилась со стипендиатами ассоциации «Маленькие сердца» в Пскове
«Красавицу в погонах» выбирают в Псковской области
07 марта 2019
«Красавицу в погонах» выбирают в Псковской области

Идет загрузка...