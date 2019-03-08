Порядка 2,5 тысяч килограммов продуктов изъяли пограничники в Невельском районе

10:55, 08 марта 2019, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили и задержали в Невельском районе две партии грузов и товаров при попытке их незаконного перемещения на территорию Российской Федерации. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, всего были изъяты порядка 2,5 тысяч килограммов продуктов.

Так, при осуществлении пограничной деятельности в районе населенного пункта Лобок задержан автомобиль марки «Пежо» с государственными регистрационными знаками Псковской области. В нём 40-летний гражданин РФ пытался ввести на территорию страны порядка 200 килограммов готовой колбасной продукции неизвестного происхождения. Необходимая документация на груз, подтверждающая его качество и безопасность, отсутствовала. Мужчина рассчитывал реализовать товар на территории Псковской области.

Другой случай произошел в районе населенного пункта Шульги. Пограничники совместно с сотрудниками Управления Росгвардии по Псковской области задержали автомобиль марки «Газель», в котором 30-летний гражданин сопредельного государства перевозил с территории сопредельного государства порядка 900 килограммов яблок польского происхождения и около 1,4 тысяч килограммов колбасных изделий, огурцов, помидоров, капусты и сыра неизвестного происхождения. Необходимые товарно-сопроводительные накладные и сертификаты водитель предоставить не смог ввиду их отсутствия.

Автомобили вместе с грузами переданы сотрудникам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения необходимых процессуальных действий и принятия соответствующих решений.