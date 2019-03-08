Глава Великих Лук: Женщины наполняют этот мир красотой и гармонией, согревают его душевным теплом

11:10, 08 марта 2019, ПАИ

Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил великолучанок с 8 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук.

«Вы наполняете этот мир красотой и гармонией, согреваете его душевным теплом, создаете атмосферу уюта в ваших домах, - отметил Николай Козловский. – Вас уважают как квалифицированных специалистов, настоящих профессионалов своего дела, способных добиться серьезных трудовых успехов. Проявляя высокую ответственность и добросовестность в работе, вы остаетесь женственными, обаятельными и терпеливыми, ежедневно дарите своим близким любовь и доброту».

Николай Козловский отметил огромный вклад великолучанок в развитие и процветание города. «Вы стоите на страже здоровья, заботитесь о сохранении нравственных ценностей, создаете комфортные условия для жизни великолучан, обучаете и воспитываете молодое поколение в духе патриотизма и преданности Отечеству, - отметил глава Великих Лук. - Наш город гордится великолучанками, удостоенными правительственных наград и почетных званий».

Особые слова признательности в этот праздничный день Николай Козловский выразил представительницам старшего поколения – ветеранам, отдавшим годы жизни восстановлению и развитию Великих Лук, достойно воспитавшим детей и внуков.

«От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости, счастья и хорошего настроения! Пусть в вашем доме всегда царят мир, благополучие и взаимопонимание!» - пожелал Николай Козловский.