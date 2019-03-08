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Александр Котов: Женщины достойны слов восхищения все 365 дней в году

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от себя лично и от имени депутатов поздравил женщин региона с праздником 8 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов подчеркнул, что 8 марта – это день, когда у мужчин есть приятный повод выразить восхищение женской красотой и нежностью, признаться в огромном уважении к женской роли в семье и обществе.

«Женщина несёт свет и тепло, создаёт уют и гармонию, дарит любовь и заботу. Вы, дорогие женщины, наполняете нашу жизнь глубинным смыслом, вдохновляете на свершения, своими улыбками озаряете окружающий мир и делаете его лучше», - отметил Александр Котов.

«Сегодня в ваш адрес звучит много поздравлений и признаний, но поверьте, слов восхищения вы достойны все 365 дней в году, - отметил спикер облсобрания. - Спасибо вам за нежность и силу, мудрость и лёгкость, энергию и созидание! Будьте счастливы и любимы!».

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