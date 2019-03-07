Очевидцев наезда на 55-летнюю женщину в Пскове ищет полиция

11:25, 08 марта 2019, ПАИ

Очевидцев дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала 55-летняя псковичка, устанавливает полиция. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 28 февраля около 16:30 в Пскове неизвестный водитель во дворе дома № 29/31 по Рижскому проспекту сбил женщину, после чего с места происшествия скрылся.

Граждан, которые стали очевидцами аварии или располагают какой-либо информацией о ДТП, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.