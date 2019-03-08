Как правильно устроить ужин при свечах, рассказали псковичам в МЧС

13:01, 08 марта 2019, ПАИ

ГУ МЧС России по Псковской области напоминает жителям региона о правилах безопасности во время праздников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, романтические ужины при свечах нередко омрачаются возгораниями и пожарами.

«Не оставляйте свечи без внимания и присмотра. Если уходите из дома или ложитесь спать, обязательно тушите их. Не ставьте их близко к предметам, которые могут легко загореться: к шторам, книгам, особенно в тех местах, где возможен сквозняк. Важно, чтобы подсвечник был соответствующим – прочным, надежным, из негорючего материала. Лучше всего использовать металлические или керамические подсвечники. Не надо в качестве подсвечников использовать «подручный материал» – бумажные или пластиковые подставки», - отметили в МЧС.

В региональном ведомстве подчеркнули, что неизменным атрибутом всех праздников в последние годы стали петарды и фейерверки. «При использовании фейерверка обязательно прочитайте инструкцию: ознакомьтесь с условиями хранения и правилами использования. Внимательно выбирайте площадку для шоу – фейерверк следует поджигать не ближе ста метров от зданий или легко воспламеняемых объектов. Не используйте пиротехнику с поврежденным фитилем или упаковкой, просроченную или отсыревшую. Если изделие не сработало, не стоит подходить к нему ранее, чем через 10 минут: есть вероятность запоздалого взрыва», - отметили в МЧС.

Также спасатели напомнили об еще одной причине пожаров – неосторожность при курении в нетрезвом состоянии. «Такие пожары характеризуются длительным периодом развития, значительным дымовыделением и нередко заканчиваются гибелью людей. Горящий окурок, брошенный в комнате, может тлеть от 20 минут до трех часов, а потом стать источником загорания. К гибели уснувшего не всегда приводит огонь, чаще продукты горения, для этого достаточно 3-4 вздохов. Такие трагедии чаще всего происходят по вине выпивающих курильщиков: курение под градусом убивает не постепенно, а мгновенно!» - отметили в МЧС.