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Общество

Рекомендации по выбору цветов дал псковичам Роспотребнадзор

Управление Роспотребнадзора по Псковской области даёт рекомендации по выбору цветов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, при минусовой температуре на улице необходимо покупать цветы только в закрытых помещениях, где температура воздуха положительная.

Цветы не любят резкие перепады температур, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы в дороге к месту назначения цветы были надежно укрыты от морозного воздуха, ветра, снега и других неблагоприятных воздействий.

Обязательно необходимо обратить внимание на свежесть цветов, на отсутствие признаков болезни, если цветы или иные декоративные растения продаются в горшках. Свежесть цветов можно определить по стеблю – он не должен быть слишком сухим. «Очень хорошим признаком свежести при покупке цветов, и в частности – роз, является наличие так называемой «рубашки» или «рубашечного листа». Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и словно обнимают полураспустившийся бутон. Нередко продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид, поэтому отсутствие «рубашки» вовсе не является свидетельством «второй свежести» цветка», - добавили в Роспотребнадзоре.

Также определить свежесть цветов можно по степени раскрытия бутона – лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы, так как срок жизни цветов с полностью раскрытым бутоном значительно меньше.

Кроме того, покупая живые цветы необходимо обращать внимание на эластичность лепестков. «Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму. У растений «не первой свежести» лепестки выглядят слабыми, вялыми, возможно – слегка подсохшими; они с трудом возвращаются на место, и нередко осыпаются при любом прикосновении», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Помимо этого в региональном ведомстве призвали покупателей смотреть на маркировку продукции. На ней должна быть указана информация о наименовании товара, месте нахождения (адрес), фирменном наименовании изготовителя (продавца) и стране происхождения товара; цене в рублях; видовом названии растения, об особенностях содержания и разведения.

Продавец также должен предоставить информацию о номере и дате разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации определенных видов дикорастущих растений, выданного компетентным органом страны-экспортера или иным уполномоченным на выдачу такого разрешения органом. 

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