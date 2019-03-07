Серия мероприятий к 180-летию Модеста Мусоргского пройдёт в Псковской области в марте

13:47, 08 марта 2019, ПАИ

К 180-летию со дня рождения композитора Модеста Мусоргского, который будет отмечаться 21 марта, в Псковской области запланирован ряд мероприятий. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по культуре администрации Псковской области, в мемориальном музее-усадьбе Мусоргского (посёлок Наумово Куньинского района) пройдут научная конференция, концерты и награждение победителей викторины «Жизнь и творчество М. П. Мусоргского».

С 14 по 16 в Великих Луках пройдет III Международная научно-практическая конференция «Истоки. Истина. Искусство». «Это совместный проект музея и Центра эстетического воспитания Великих Лук при поддержке министерства культуры РФ и Российского института истории искусств (Санкт-Петербург)», - уточнили в комитете по культуре.

В течение месяца также запланирована серия концертов. Первый состоится 12 марта в 12:00 в Белом зале усадебного дома (посёлок Наумово, Куньинского района): перед зрителями выступят учащиеся музыкальной школы №1 имени М. П. Мусоргского Великих Лук, которые исполнят вокальные и инструментальные произведения русских и зарубежных композиторов.